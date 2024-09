Gabbia l’eroe del derby | Matteo bambino lo sognava E sulla Nazionale…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) “Ilovviamente lo, però così bello era difficile da immaginare. Sono molto felice, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi e sia da parte di tutti i compagni di squadra. Oggi abbiamo iniziato a pensare a quello che dovrà poi essere venerdì con il Lecce che arriva a San Siro“. È quanto dichiarato dal difensore del Milan, due giorni dopo aver segnato il gol decisivo nelcontro l’Inter. “La storia dei miei gol con il Milan è sempre stata un po’ particolare, non sono mai stati gol che hanno portato ad una vittoria, stavamo già vincendo. Sono stato un po’ sfortunato su quello, ma diciamo che il gol dell’altra sera ha ripagato tutto e me lo sono goduto appieno con i tifosi. Sentire tutto quel calore è stato davvero speciale – aggiunge il 24enne rossonero allo store del Milan di Via Dante in centro a Milano -.