Cesare Cremonini il grande ritorno con Ora che non ho più te | testo e significato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) A due anni di distanza da La ragazza del futuro,torna a fare musica. Il cantante di Bologna ha pubblicato a sorpresa Ora che non ho più te, un nuovo singolo che riaccende l’entusiasmo dei fan e anticipa il suo nuovo album e tour. Eccodella canzone. “Ora che non ho più te”,della canzone Una sorpresa davvero gradita quella cheha deciso di fare ai suoi fan. Il cantante di 50 Special e Poetica, due anni dopo l’uscita del suo ultimo disco, ha pubblicato Ora che non ho più te: un brano che anticipa il suo nuovo album e che avvicina i fan al tour programmato per il 2025. Ora che non ho più te, scritto dallo stessoinsieme a Davide Petrella, è un brano che racconta la fine di un amore esprimendo dolore, solitudine, ma anche rinascita e voglia di andare avanti.