C’è un azzurro che non può stare in panchina | dichiarazioni da brividi dell’ex calciatore!

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua a sorprendere il Napoli in questo inizio di stagione. In modo particolare, diversi calciatori hanno rubato la scena grazie ad ottime prestazioni. Il pareggio in trasferta contro la Juventus aumenta nettamente il morale del Napoli. Gli azzurri hanno giocato un ottimo match contro i bianconeri, ingarbugliando i ragazzi di Thiago Motta per ben novanta minuti. Quello dei piemontesi è stato un possesso palla sterile, e mai verso l’alto. Infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno messo in campo tanto coraggio, ancor più a causa del cambio modulo deciso dal tecnico proprio in occasione del big match valido per la quinta giornata di Serie A. La prestazione del Napoli apre un’incognita importante: gli azzurri giocheranno per lo scudetto? Forse sì. Naturalmente, nulla è sicuro nel calcio, ma dopo la trasferta a Torino la squadra ha acquisito ancor più consapevolezza nei propri mezzi.