BergamoScienza al via la XXII edizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo.al via la. Venerdì 27 settembre, alle ore 17, taglio del nastro delladinella ex chiesa di S. Agostino, oggi Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo con la Premio Nobel Frances Hamilton Arnold. Il festival inaugurerà con: espressione dell’incontro di intelligenze diverse, per capire il mondo che ci circonda e immaginarne un futuro migliore. L’evento sarà anche l’occasione per raccontare i 23 anni di divulgazione e cultura scientifica dell’Associazione. Interverrà Luca Ausili dell’Università Vita-Salute San Raffaele. L’inaugurazione sarà preceduta quest’anno, dall’evento speciale di giovedì 26 settembre con il Premio Nobel per la Medicina 2006 Craig Mello. Alle 20.