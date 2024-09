Asl Roma 3 parte mercoledì 16 ottobre la campagna vaccinale contro l’influenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024) Als3, 24 settembre- Aggressivo e intenso: questo il biglietto da visita del nuovo virus del, che nella passata stagione in Italia ha colpito quasi 15 milioni di persone e che promette, per quella in arrivo, di essere ugualmente bellicoso. Da16, dunque, partirà la nuovadi vaccinazione antinfluenzale della ASL3, con la possibilità di cosomministrazione del vaccino antipneumococcico e anti Covid. La vaccinazione è fortemente raccomandata alle donne in gravidanza, agli adulti e ai bambini con patologie croniche, donne e uomini a partire da 60 anni, agli operatori sanitari e addetti ai servizi essenziali come Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Donatori di sangue, personale degli allevamenti e dei macelli.