Arriva l’autunno e si dà il via ai preparativi per il Natale | tra magia e realtà

(Di martedì 24 settembre 2024) “come un vecchio amico che ti bussa alla porta con il cappotto ancora umido di pioggia. Le foglie si arrendono al vento, cadendo come se danzassero in un addio dorato e malinconico. Le strade si riempiono di pozzanghere, i ritmi rallentano, e c’è un momento, tra il rumore delle foglie e quello della pioggia, in cui ci si ferma intimamente a riflettere. Ma poi, la vita riprende a correre: tra il lavoro, le corse per chi a figli minori, la spesa fatta di fretta, e quella lista infinita di cose da fare. Viviamo in un continuo “avanti e indietro”. Eppure, in mezzo a tutto questo caos quotidiano, ci sono momenti di quiete, magari la sera, quando si torna a casa e ci si lascia avvolgere dal calore di una tazza di tè dopo i doveri domestici. In quei momenti, ci rendiamo conto che, nonostante tutto, ci sono frammenti dianche nella nostra routine.