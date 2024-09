Vis Stellone prepara il turn-over per il Campobasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non sarà un problema per la Vis elaborare una sconfitta – la prima casalinga della gestione– che non è una bocciatura, tutt’altro: il folto pubblico del Benelli alla fine ha applaudito, l’allenatore alla fine ha elogiato la prestazione. Messa a confronto con le tre vittorie precedenti, la gara contro la Ternana non trova scadimento di rendimento: nell’approccio, nella costruzione, nella tenuta mentale. La differenza è nel livello dell’avversario, che ha tenuto botta nei momenti di massima pressione vissina, per poi colpire sfruttando episodi favorevoli. In primis quello del rigore, scaturito da una situazione in cui la Vis sembrava in gestione. Dettagli, si direbbe. Che in certe gare fanno la differenza.avrà certo fatto notare le sbavature, senza calcare la mano più di tanto.