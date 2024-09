Saiello M5S | Salario minimo in Regione Campania approvata la nostra mozione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione dellaoggi in Consiglio regionale finalmente garantiamo una maggiore giustizia sociale e una migliore qualità della vita a tanti lavoratori campani. Laproposta garantirà, per tutte le procedure di gara che vedano direttamente quali stazioni appaltanti Giunta regionale e Consiglio regionale della, la previsione per i contratti indicati di un trattamento economicoinderogabile pari a 9 euro l’ora. Laprevede l’applicazione al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, del contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore.