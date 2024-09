Raid di Israele nel sud del Libano colpiti 800 obiettivi Hezbollah | Almeno 270 morti Netanyahu | Non aspettiamo la minaccia la preveniamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sarebbe di274, di cui 21 bambini, e 400 feriti il bilancio deiaerei israeliani che hanno colpito l’area meridionale deldalle prime ore della mattina di lunedì 23 settembre. Le cifre, diffuse dal ministero della Sanità libanese, si aggravano di ora in ora. È l’attacco più letale dall’inizio degli scontri tra le forze militari di Tel Aviv (l’Idf) e l’organizzazione sciita, avvenuto all’indomani del 7 ottobre 2023. «Tra le vittime ci sarebbero anche donne, bambini e soccorritori», ha dichiarato Beirut, e centinaia di famiglie stanno lasciando il sud del Paese per paura di nuovi bombardamenti. Il traffico aereo su tutto il Paese sarebbe più che dimezzato, con oltre 14 compagnie che hanno sospeso i voli per la capitale. Mentre si fa sempre più concreta la possibilità di una apertura ufficiale del fronte di guerra verso nord.