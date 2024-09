Prato un podcast sul diario di guerra del Capitano inglese D T Cox

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Diventerà unildel comandante Donald Cox delle truppe Alleate che contribuirono a liberaredall'occupazione nazifascista: il documento è stato illustrato stamani dal figlio Michael, in visita alla Biblioteca Lazzerini per vedere la mostra “bombardataliberata” e in questo contesto ha donato ildi suo padre al Museo della Deportazione e Resistenza di Figline. Sarà proprio quest'ultimo a realizzare il. Erano presenti alla consegna l’assessora alla Memoria Chiara Bartalini, il responsabile della sezione educazione e didattica del Museo della Deportazione e Resistenza di Figline Enrico Iozzelli e alcuni studenti del liceo Cicognini che hanno rivolto diverse domande a Michael.