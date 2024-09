Pardo | Se l’Inter è questa allora c’è grande spiraglio per le altre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Inter sconfitta per 1-2 dal Milan nel primo derby stagionale. Sul punto si è espresso Pierluigi, indicando la sua visione sul prosieguo del campionato. L’ELOGIO – Battendoper 2-1 nel derby, il Milan ha dimostrato di poter rappresentare una squadra completamente diversa rispetto a quella osservata nell’inizio distagione. Il giornalista Pierluigiha espresso a Radio Sportiva il suo punto di vista sui possibili presupposti alla base della prestazione dei rossoneri: «Mi ha sorpreso come il Milan è sceso in campo nel secondo tempo. I rossoneri erano in difficoltà psicologica, sotto pressione, rimontati, ma sono usciti dagli spogliatoi con una ferocia significativa. Direi di non sottovalutare la conoscenza che i calciatori stanno facendo gli uni degli altri. C’è da sottolineare l’apporto di Emerson Royal, Fofana e Abraham, che si stanno conoscendo ora».