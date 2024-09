Malore a scuola bambino di 6 anni gravissimo trasportato in ospedale a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Attimi di paura e grande apprensione allaelementare Villetta-Bianca Maria Visconti, in via Giuseppina a Cremona. Qui, lunedì mattina, sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, per soccorrere undi appena 6che aveva perso conoscenza. Il piccolo si è accasciato improvvisamente, mentre stava camminando. Immediatamente gli insegnanti e le altre persone presenti hanno cercato di rianimarlo, inutilmente. L’ipotesi è che si si sia trattato di un caso di arresto cardiocircolatorio. Contemporaneamente, è scattata la richiesta di intervento al 112. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire il lavoro dei soccorritori, che hanno cercato di stabilizzare le condizioni del bimbo, prima di portarlo sull’elicottero diretto in codice rosso verso l’Papa Giovdi