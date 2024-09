Lecco accoltellamento al distributore di benzina | arrestato 20enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024)– È statocon l’accusa di tentato omicidio il ragazzo di 20 anni che durante un litigio per futili motivi aveva accoltellato alla gamba un altro ragazzo mentre lavorava a undidel centro di. La vittima era stata infatti colpita con un’arma da taglio, a seguito di un litigio con due avventori. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di, nel transitare nella sala d’attesa prima di essere sottoposta a trattamento chirurgico d’urgenza, aveva riconosciuto i suoi aggressori, che a loro volta avevano raggiunto l’ospedale per curare le ferite rimediate durante la collutazione. Determinante l’intervento dei poliziotti in servizio al posto di polizia dell’ospedale Manzoni, che hanno fermato i due. Gli investigatori della Squadra mobile hanno effettuato le indagini per accertare la dinamica dell’aggressione al