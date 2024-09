Friedkin vicini all’acquisizione dell’Everton | ora che succede con la Roma?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) La seconda volta sarà quella buona? La famigliaè nuovamente vicina. La notizia è riportata da “Bloomberg”, agenzia internazionale di news che cita una fonte vicina al dossier. La famigliae il proprietario della squadra di Liverpool, Farhad Moshiri, “sono in una fase avanzata per la chiusura di un accordo“, si legge. Sia i rappresentanti dei, proprietari della As, sia l’Everton non hanno rilasciato commenti. Cessione, ici pensano? La notizia viene fuori nel bel mezzo del caos creatosi anegli ultimi giorni. L’esonero di De Rossi ha indispettito, non poco, il tifo giallorosso che ha puntato il dito contro la dirigenza, colpevole di aver fatto fuori una bandiera come DDR.