Chi è Michele Lavopa il 21enne che ha ucciso Antonella Lopez Aveva diversi precedenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) È, 21 anni, il giovane fermato per l’omicidio di, la 19enne uccisa nella notte di sabato 21 settembre con un colpo di pistola esploso al Bahia beach di Molfetta. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sparato 6 o 7 colpi dalla pistola checon sé al culmine di una lite i cui motivi sono in fase di accertamento.ha raccontato agli inquirenti che la sua reazione è stata provocata da minacce e offese ricevute dal gruppo rivale, legato a una famiglia criminale di Japigia. Durante l’alterco, uno dei membri del gruppo, il nipote di un boss, avrebbe tentato di estrarre un’arma, spingendoa sparare. Tuttavia, i proiettili hanno colpito, che è morta sul colpo.Leggi anche: Maxi rissa in discoteca: morta la 19enne