Carriole di fango contro le istituzioni Blitz di Forza Nuova tutto sospeso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le sacrosante ragioni degli alluvionati, la disperazione e la paura dipinta sui loro volti, ma anche i cori dell’estrema destra di, le offese, le volgarità urlate a piena voce. La manifestazione indetta dagli alluvionati nel pomeriggio di ieri salpa ordinata intorno alle 18.30 dalla piazzetta in fondo a via Torretta, e procede pacifica in direzione di piazza del Popolo: sono centinaia gli alluvionati che vi prendono parte, riconoscibili per le divise gialle, gli stivali, i vestiti e i visi infangati. Il corteo è capitanato da settecolme di, ciascuna dedicata, con tanto di cartello, ai vari enti – dalla Ue al Comune, passando per Governo, Regione e Provincia – che in questo anno e mezzo non hanno dato ai cittadini colpiti dal disastro le risposte sufficienti per evitare che il doppio dramma dell’anno scorso vivesse ora un terzo capitolo.