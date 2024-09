Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 23 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 23Ida è in preda all’ansia per l’udienza imminente riguardante la custodia del piccolo Tommaso. Nel frattempo, Roberto Ferri si comporta in maniera sempre più arrogante, cercando di manipolare Lara per ottenere ciò che desidera. Filippo e Serena, invece, sono sempre più sconvolti dal suo atteggiamento. Niko, dal canto suo, teme le ritorsioni del boss Torrente, mentre Eugenio e Lucia faticano ancora a trovare il nascondiglio del criminale.