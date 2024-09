Ambulatori e polemiche | Trasferimento dei medici? È una scelta autonoma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) "L’amministrazione non ha mai notificato ufficialmente aiche dal 23 settembre non avrebbero più potuto utilizzare i locali di via Del Testa". E’ una nota della giunta a fare il punto della situazione in merito alla comunicazione deiche svolgono attivitàale a Terricciola, nella quale viene annunciato ildell’attività in altri spazi. "I, nel comunicato esprimono preoccupazioni riguardo una presunta assenza di comunicazioni ufficiali circa l’utilizzo dei locali dell’ex scuola elementare a partire da 23 settembre – si legge –. L’amministrazione precisa che non è stata emessa alcuna comunicazione che dichiari l’indisponibilità di questi spazi. I locali di via Del Testa restano a disposizione della Misericordia per la gestione delle attivitàali, esclusivamente nel pomeriggio, come già comunicato il 6 settembre scorso".