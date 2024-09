Superbike oggi GP Italia 2024 | orari Superpole Race e gara-2 tv streaming differita su TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024), domenica 22 settembre, si chiuderà il week end di Cremona, tappa del Mondialedi. Sull’inedito circuitono i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI-2 DIALLE 11.00 E ALLE 14.00 Si è reduci dal primo trionfo in carriera nella categoria di Danilo Petrucci. Splendida-1 del centauro del Team Barni, in una manche terminata prima del tempo (a sei giri dalla conclusione) per un problema di natura tecnica che ha costretto la Direzionea intervenire. Sul fronte campionato, ottimo il secondo posto di Nicolò Bulega, che vista l’assenza di Toprak Razgatlioglu per infortunio, si è avvicinato ancora di più al turco.