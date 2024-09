Sfregio ai Cavalieri Imbrattata nella notte la facciata della chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Pisa, 22 settembre 2024 – Ancora unoai tesoricittà. Un risveglio amaro ieri per piazza deie la suadi Santo Stefano, la cuiè statatra venerdì e sabato da qualche vandalo armato di bomboletta spray. “Eva ci mancherai, libera la tua anima compagna. Per sempre” recita la scritta, realizzata in vernice nera con la prima “A” di anima che richiama quella cerchiata del movimento anarchico, notata solo ieri mattina in basso a destra sulla, dietro ai gradini che spesso nel fine settimana diventano punto di raccolta dei tanti giovani che escono per le vie del centro storico. Per individuare gli autori, la polizia acquisirà le immagini delle telecamere presenti in vari angolipiazza. Non è la prima volta.