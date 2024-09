Prima Categoria B Il big match è del Montemarciano | 0-1 alla Filottranese al San Giobbe

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Il gol di Gorini al 42? decide il super posticipo dellagiornata. Un super Fabrizzi nega più volte il gol a una buonaFILOTTRANO, 22 settembre 2024 – Ilriprende il girone B dida dove lo aveva lasciato. I ragazzi di Caccia, infatti, hanno vinto 0-1 il bigdel “San” contro la: decide la rete di Gorini al 42?. I padroni di casa, nonostante la sconfitta, erano partiti meglio, soprattutto nellamezz’ora. Al 4? Storani scappa sulla sinistra e calcia dall’interno dell’area, Fabrizzi fa buona guardia. Dall’altra parte, al 15?, Gramazio parte in contropiede, ma al momento del passaggio a Moschini non riesce a servirlo. Al 24? Fabrizi in tuffo devia in angolo una pericolosa punizione dal limite di Grassi. Due minuti dopo ancora il portiere ospite alza sopra la traversa un velenoso colpo di testa di Storani.