Porsche Carrera Cup | tre podi ed un po’ di rammarico per Ebimotors a Vallelunga

(Di domenica 22 settembre 2024) Con un bottino di treed un quinto posto, si conclude il fine settimana dellaCup Italia per. Un bottino all’apparenza positivo, ma che non soddisfa a pieno i due piloti impegnati nella Michelin Cup. Pesano come un macigno le ripartenze di Gara 1 e Gara 2 dopo la safety car con un ultimo giro in entrambe le gare sfortunato per il team di Enrico Borghi. Vediamo il resoconto delle due prove del penultimo week end di corse della stagione 2024. GARA 1 In Gara 1 vittoria per Paolo Gnemmi (numero 51, CentroVarese –). Per il lombardo è il secondo trionfo stagionale, dopo quello di Imola del 1 giugno. Alberto De Amicis (numero 52, CentroVarese –) , conquista il terzo gradino delo.