MOVIOLA – Fiorentina-Lazio rigore corretto per fallo di Guendouzi su Gudmundsson

(Di domenica 22 settembre 2024) Episodio daincon ilconcesso ai viola dopo pochi minuti nel secondo tempo per via delingenuo di Matteosu Albert. L’islandese, appena entrato, sbaglia un controllo in area, ma c’è l’intervento scomposto con lo step on foot da parte del francese. Per Matteo Marcenaro di Genova, arbitro della partita al Franchi, arriva l’indicazione verso il dischetto ed ènetto. Dagli undici metri non sbaglia lo stesso trequartista ex Genoa ed è 1-1.perdisuSportFace.