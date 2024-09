Kate Middleton fotografata | ecco il suo volto dopo il termine del ciclo di chemio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un giorno che scrive una piccola pagina di storia della famiglia reale inglese, oggi, domenica 22 settembre. Il punto è cheha fatto la sua prima apparizione pubblicaaver completato ilditerapia contro il cancro (la notizia della fine delera stata data nelle ultime settimane proprio dalla famiglia reale). La principessa del Galles è stata avvistata insieme al marito, il principe William, mentre si recava in chiesa insieme a re Carlo III e alla regina Camilla vicino alla tenuta reale di Balmoral in Scozia. La coppia era in auto ed è stata: le immagini sono state rilanciate da tutti i media britannici. Ildi, nello scatto, appare sereno, la principessa dunque sembra in buona salute.