Grande Fratello l’atteggiamento di Yulia crea scompiglio | le prime considerazioni

(Di domenica 22 settembre 2024), leconsiderazione dei concorrenti susu quanto accaduto nel corso della serata di ierila nuova edizione condotta da Alfonso Signorini è appena iniziata ed intanto i nuovi concorrenti stanno iniziando a mettersi in gioco. Tra strategie e Nomination, nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia sono avvenuti i primi chiarimenti. Leggi anche–>, a pochi giorni dall’inizio, il primo triangolo amoroso è servito Ecco cosa è emerso nelle ultime ore Nel corso della serata di ieri,diha fatto molto discutere. Jessica e gli altri inquilini si riuniscono in giardino per confrontarsi sull’accaduto. Jessica dichiara: “Se uno ti dice, chi vuoi che sparisca dalla Casa. Io non rispondo per pudore, io guardo le persone che ho davanti con cui ho legato di meno e dico quella, o quella.