Dietro le quinte del cinema con Armando Pizzuti Casting Director

(Di domenica 22 settembre 2024) In occasione del Procida Film Festival, abbiamo incontrato, affermato. Giurato insieme a Michela Andreozzi, Fabio Troiano e Paola Lucisano,è una delle figure chiaveledel mondo dele della televisione italiana ed internazionale. Dalla celebre serie Netflix Di4ri, al film Profeti di Alessio Cremonini; da Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 di Christopher McQuarrie a Ferrari di Michael Mann passando per la Legge della Notte di Ben Affleck, le produzionitografiche cuiha preso parte in qualità disono tantissime. E pensare che i primi passi nel mondo delli ha mossi come attore debuttando sul grande schermo con Notte prima degli esami. «Sono arrivato a fare ilun po’ per caso.