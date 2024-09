Così New Delhi non ha fermato l’invio di armi indiane a Kyiv

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) Proiettili d’artiglieria prodotti dai costruttori diindiani sono stati dirottati da clienti europei verso l’Ucraina, e Nuovanon è intervenuta per fermare il commercio nonostante le proteste di Mosca, secondo quanto riferito da undici funzionari governativi e rappresentanti dell’industria della difesa indiani ed europei, oltre a un’analisi di Reuters sui dati doganali disponibili commercialmente. Il trasferimento di munizioni per sostenere la difesa dell’Ucraina contro la Russia è avvenuto per oltre un anno, secondo le fonti e i dati doganali. Le normativesull’esportazione dilimitano l’uso degli armamenti al solo acquirente dichiarato, che rischia la cessazione delle vendite future in caso di trasferimenti non autorizzati.