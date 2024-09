Capolinea dei pullman Arrivate anche le sedute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) PERUGIA – Finalmente al terminal bus di Fontivegge sonole panchine per far sedere i viaggiatori. Sono dei parallelepipedi rossi che ben si addicono al resto della struttura e in linea con i colori della galleria di archi, che arriva fino a piazza Vittorio Veneto. Come si ricorderà il cantiere avviato alla Stazione dalla precedente Giunta comunale aveva innescato diverse polemiche e spaccato i cittadini tra favorevoli e contrari ad un’operazione così impattante,se esteticamente valida.Tra le critiche mosse "i tempi lumaca del cantiere che ha trasformato la zona in un’area caotica e disordinata e priva di continuità". Ma qualche passo avanti - tra reticolati, transenne, barriere piccole e grandi - si sta facendo.