Bergamo schianto nella notte | grave motociclista 47enne

(Di domenica 22 settembre 2024)incidente sabato sera in via Pietro Rovelli a. La chiamata ai soccorsi intorno alle 23.45, quando una moto Kawasaki Ninja si è scontrata con una Kia Sportage davanti all’ex dogana. Ad avere la peggio L.B.,in sella alla moto di grossa cilindrata, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. Illese, invece, le due persone a bordo dell’automobile, marito e moglie residenti in città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, pare che l’auto e la moto stessero viaggiandostessa direzione, quando la due ruote avrebbe impattato in fase di sorpasso l’auto, che invece stava per svoltare a sinistra in via Pelandi. Il, sbalzato dalla Kawasaki, avrebbe riportato un trauma cranico molto. Si attendono aggiornamenti più approfonditi sulle sue condizioni.