Urso 15 manifestazioni di interesse per l’ex Ilva

(Di sabato 21 settembre 2024) CATANIA (ITALPRESS) – Arrivano 15diper rilevare. Ne ha parlato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine di un incontro a SiciliaFiera a Catania con gli imprenditori del territorio.“Abbiamo preso in mano il destino di quello che era il più grande polo siderurgico italiano a fine febbraio, quando vi erano materie prime di approvvigionamento per soli quattro giorni – ha spiegato-. In appena sei mesi i commissari, sotto le nostre indicazioni, sono riusciti a ripristinare la piena funzionalità dell’altoforno numero 4 e a programmare l’apertura di un secondo altoforno nell’ottobre di quest’anno e del terzo nella prima parte del 2025”.