Università a Medicina va tolto il numero chiuso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono basito, prima delle Elezioni Europee il tam-tam della politica si rincorreva per l'abolizione delalla facoltà died ora sono praticamente quattro mesi che tutto tace. Sembrava che la modifica legislativa fosse talmente imminente che già da luglio sarebbero partiti i Decreti Attuativi e invece silenzio. La Commissione al Senato dopo le audizioni aveva incaricato un comitato ristretto perchè portasse tale proposta di modifica nella commissione stessa.Sono stati presentati decine di emendamenti e poi tutto si è fermato. Perché? Quali "poteri forti" stanno contrastando e fermando questa modifica normativa che i cittadini auspicano? Noi cittadini abbiamo bisogno di maggiori medici preparati selezionati per meritocrazia e non con un test di memoria su una banca dati pubblica.