Scoppia incendio in una abitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Si è accorto del fumo che arrivava dal primo piano ed è subito intervenuto per cercare di domare l’che stava sviluppandosi in una stanza adibita a studio e libreria. Ma non è riuscito a bloccare le fiamme, pur se ha tenuto controllato il rogo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, giunti dalle caserme di Carpi e di Guastalla. Solo con l’intervento delle squadre del 115 la situazione è stata messa in sicurezza, con le fiamme completamente domate. È accaduto l’altra sera in unadi via Leopardi, nel centro abitato di Correggio. Il rogo ha seriamente danneggiato la stanza, dove si trovavano arredi in legno, oltre a parecchio materiale cartaceo e, dunque, facilmente infiammabile.