Momento Flashdance | il video della sfilata P E 2025 di Ferragamo

(Di sabato 21 settembre 2024) LaPrimavera Estatediesplora il legame tra la maison e il mondo del balletto. Ispirazione Il direttore creativo Maximilian Davis attinge dall’archivio e dalle foto storiche del brand: dall’amicizia tra Salvatore e la ballerina e antropologa Katherine Dunham alle scarpe da ballerina che il designer aveva confezionato su misura per Rudolf Nureyev negli anni ’80. I pezzi forti I costumi da danza ispirano i capi in cashmere e cotone seconda pelle. La prima partecolelzione è una sequenza di cache-coeur attorcigliati in vita e annodati, body e calze in maglia. La libertà di movimento si materializza sugli opera coat e gli abiti parachute in nylon di seta, suede e organza chi citano il guardaroba di Nureyev negli Ottanta, con le sue tute tecniche e i tagli sartoriali over.