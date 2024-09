“MILANoLTRE” e gli altri eventi da non perdere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) ll balletto torna in città con MILANoLTRE, rassegna che indaga il mondo della danza contemporanea, interrogandosi sul suo futuro. Programma davvero denso, con più di 50 appuntamenti, dal 24 settembre al 17 ottobre. Milano Off Fringe Festival è un viaggio nel teatro aperto alle compagnie indipendenti, un tour culturale che attraversa tutta la città, dal 26 settembre al 6 ottobre. Arte nel Parco è una manifestazione pensata per (ri)scoprire il Parco delle Cave, polmone verde alle porte di Milano tra mostre, laboratori di acquerello e origami per i bambini, interventi d’artista, il 22 settembre.