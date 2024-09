Ma il destino della Romagna non è segnato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ravenna, 21 settembre 2024 – Gli scienziati ce lo ripetono da una vita, litania poco allegra per chi vive in: “Lo sapete che prima o poi il vostro territorio finirà sott’acqua”. Intanto sempre meglio poi che prima, verrebbe da dire, specie dopo essere riemersi, è proprio il caso di dirlo, dalla terza pesante alluvione in sedici mesi. Ma in verità il problema è che in tanti snobbano i cambiamenti climatici, quando invece gli effetti sono sotto i nostri occhi, tutti i giorni. È ovvio che lo scioglimento dei ghiacci polari (e non solo, pensiamo alla Marmolada, che presto ci saluterà) porterà quelle terre a sollevarsi, conducendo ad un abbassamento delle parti meridionaliterra. E l’acqua avanzerà sempre di più nel nostro territorio, un po’ troppo maltrattato.