Il silenzioso fallimento delle università del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 21 settembre 2024) Negli ultimi anni, il settore universitario delha vissuto un’apparente età dell’oro. Le statistiche sono impressionanti: il numero di studenti è cresciuto del dodici per cento nell’anno 2021/2022, raggiungendo i 2,9 milioni di studenti, che hanno contribuito con settantuno miliardi di sterline al Pil nel Paese. Un numero record di giovani ha avuto accesso all’di loro scelta, con un aumento significativo degli studenti provenienti da contesti svantaggiati. Atenei di fama internazionale come Oxford e Cambridge sono regolarmente classificate tra le migliori al mondo, con ben quattro istituzioni britanniche tra le prime dieci e quindici tra le prime cento a livello globale. Ma – come recita il famoso detto popolare – non è tutto oro ciò che luccica.