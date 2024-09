Chiavari 20enne uccide la nonna a colpi di forbice e poi chiama i Carabinieri | Lei è morta ma io sto bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ha ucciso suadi forbici, poi hato il numero unico per le emergenze dicendo: “La, ma io sto”. Così Simone Monteverdi, un ragazzo di 20 anni che viveva con la82enne, l’ha uccisa a, in provincia di Genova, con il corpo che è stato poi ritrovato daiall’interno dell’abitazione. Gli agenti dell’Arma hanno fermato il giovane che è già stato interrogato. Quando le autorità sono arrivate sul posto, in via Lavagna, nel centro del comune di Tigullio, la donna era senza vita, mentre il ragazzo era sporco di sangue. “Prima abbiamo litigato e poi l’hota con unache ho buttato dalla finestra”. Questo il suo primo racconto agli inquirenti. Sul posto anche il pm Francesca Rambolà – che svolgerà le indagini – assieme al medico legale Sara Lo Pinto. Il movente dell’omicidio è ancora ignoto.