Beautiful streaming replica puntate del 21 settembre 2024 | Video Mediaset

(Di sabato 21 settembre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 21– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui. L’attrazione di Hope verso Thomas desta sospetti in Steffy, che li osserva lavorare insieme. Preoccupata per l’equilibrio emotivo del fratello, Steffy affronta la questione con lui. Wyatt e Liam discutono delle persistenti preoccupazioni di Liam riguardo all’intensa collaborazione professionale tra Hope e Thomas. Hope, nonostante i sentimenti evidenti per Thomas, li nega fermamente a Steffy e ribadisce il suo profondo legame con il marito.