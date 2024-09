Ballando | Milly Carlucci arruola maestro accusato di bullismo a Londra

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 21 settembre 2024) Il 28 settembre 2024 segna il ritorno dicon le Stelle su Rai1, condotto da. Quest'anno, la competizione promette di essere ancora più entusiasmante con nuovi maestri di ballo pronti a scendere in pista. Il cast include nomi come Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia, Nikita Perotti e Sophia Berto. La Martinelli, in particolare, è una talentuosa ballerina specializzata nel latino americano, con una lunga lista di successi nelle competizioni di danza. A loro si aggiunge il nome di Giovanni Pernice, ballerino di fama internazionale e noto per le sue partecipazioni a Strictly Come Dancing, la versione inglese del talent show.