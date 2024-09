Atletica quante sfide per l’Endas Finali nazionali e regionali cadetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Si profila un fine settimana caratterizzato da importantiper gli atleti dell’Endas Cesena, che in questi giorni saranno impegnati tra Taranto e Bologna, in appuntamenti rivolti a diverse categorie, tutti pronte a misurarsi in pista con legittime ambizioni di continuare a scrivere pagine importanti nella storia del sodalizio. Entrando nel dettaglio del ricco programma, dopo vent’anni la squadra femminile assoluta parteciperà a una finale nazionale a squadre, una trasferta lunga e impegnativa che porterà le atlete cesenati a Taranto. "Le ragazze – commenta la presidente Barbara Valdifiori – affronteranno questa sfida con determinazione, pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi e portare alto il nome del club. La nostra squadra si presenta come decima classificata su 12, piena di energia e motivazione per affrontare ogni gara con grinta.