Ancelotti insiste con il suo calcio verticale e difensivista E i dati gli danno ragione As

(Di sabato 21 settembre 2024)predilige un tipo di gioco(che non è un sacrilegio). L’ha ribadito anche ieri in conferenza stampa. “As” analizza l’efficacia delproposto dal tecnico italiano e fa un piccolo confronto con il City di Guardiola. Scrive il giornale spagnolo: ” «Sono italiano. Tre passaggi sono sufficienti, non ne servono 30 per segnare». La frase è died è stata pronunciata nel 2013, durante il suo primo incarico al Real Madrid. Una dichiarazione di intenti sul suo stile dipreferito. Senza dubbio, molto diretto. E questo è il modo in cui ha vinto tre Champions League, 14 titoli in totale, al club. L’italiano non bara e non negozia lo stile. È il Dna del suo libretto e vi è sempre rimasto fedele nelle 298 partite che ha giocato alla guida dei blancos.