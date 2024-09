Via Vico completata Presto il cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Saràla riqualificazione della via Gian Battista, la principale strada di accesso al paese per i turisti provenienti dall’uscita autostradale “Versilia” e quindi biglietto da visita per l’intero paese. Infatti a breve è previsto l’avvio delper completare lo scorrimento nel tratto compreso tra il nuovo parcheggio scambiatore e la via XX Settembre, così dando continuità al percorso in parte rivisto. Il progetto prevede la sistemazione della carreggiata, ciclopista, nuova illuminazione e aree verdi a corredo, rifacimento degli attraversamenti, in continuità con la porzione già terminata.