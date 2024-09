Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto pronto per il doppio appuntamento settimanale didi, il programma di interviste di successo trasmesso su Canale 5. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda21 e22, glidi2121dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il rotocalco campione d’ascolti condotto da. Come sempre tanti, storie ed emozioni da vivere nel programma campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Tra glidi21in studio la cantautrice Gerardina Trovato per raccontare il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di grande difficoltà . La voce di “Non ho più la mia città ” torna in tv dopo il grande successo di pubblico riscontrato quest’estate durante il suo breve tour in Sicilia.