TS – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-20 09:55:16 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il Torino fa visita al Verona nel quinto turno del campionato di Serie A. I granata, ancora imbattuti, sono a quota 8 punti in classifica dopo aver collezionato due vittorie e due pareggi nelle prime 4 giornate mentre l’Hellas è a quota 6 dopo due successi e due sconfitte. “Quando si inizia un percorso è bene dare continuità, poi durante la gara possono accadere tante cose e la difesa a quattro può essere un’opzione. Ci attende una gara difficile, anche se ha perso nell’ultima gara, il Verona ha fatto una buona prestazione contro la Lazio” ha detto Paolo Vanoli, tecnico del Toro, alla vigilia del match. Segui Verona-Torino LIVE sul nosto sitovedere Verona-Torino: diretta tv eLa partita tra Verona e Torino è in programma alle ore 20.