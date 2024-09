Terno d’Isola frase razzista e simboli nazifascisti vicino al luogo in cui morì Sharon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). “Non ci sono negri italiani”. Una scrittaaccompagnata da svastiche eè apparsa su un muretto di una recinzione in via Castegnate a, a pochissimi passi dalin cui Moussa Sangare ha uccisoVerzeni. Il messaggio è evidente, tanto palese quanto diretto all’autore del tragico gesto nel quale ha perso la vita la 33enne che abitava in via Merelli. Dei veri e propri “sciacalli” li definisce il gruppo civico diAttiva, all’opposizione nel consiglio comunale. “Questi soggetti – prosegue la formazione di centrosinistra – non hanno perso l’occasione di presentarsi suldelle altrui sventure. L’unico vostro contributo è quello di alimentare la paura del mostro e naturalmente è l’uomo nero.