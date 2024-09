Raya l’eroe nella timida performance dei Gunners

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-19 22:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal ha iniziato il suo cammino europeo pareggiando 0-0 con l’Atalanta in trasferta in Champions League. È stata una serata in cui gli ospiti non hanno dato il meglio di sé, hanno fatto fatica a creare molto e sono stati privi della solita vivacità nell’ultimo terzo di campo. E la situazione avrebbe potuto essere molto peggiore per il club del nord di Londra dopo che l’Atalanta si è guadagnata un rigore all’inizio del secondo tempo. Thomas Partey atterra Ederson in area e Mateo Retegui si fa avanti dal dischetto, ma il suo primo e secondo tiro vengono respinti da David, in quella che è una prestazione speciale del portiere spagnolo.