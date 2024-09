F1 Verstappen punito per linguaggio volgare in conferenza | obbligo di lavori socialmente utili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Maxè statoper iltenuto instampa. Mano pesante della Fia nei confronti del pilota olandese, che giovedì aveva dichiarato “Sapevo che la mia macchina era fottuta”: è stato infatti deferito per ilconsiderato come rude e inappropiato e successivamente condannato con l’di svolgere un lavoro di pubblicatà, in sostanza un lavoroutile. Qualcosa di incredibile per il mondo della F1, ma che trova una sponda nel regolamento, articolo 20.2.1.k. Questa la nota dei commissari: “Gli Steward hanno esaminato la trascrizione dellastampa dei piloti della FIA del giovedì a Singapore e Maxha usato ilper descrivere la sua auto in Azerbaigian che è generalmente considerato “rozzo, maleducato” o può “causare offesa” e non è considerato idoneo.