Calcio Maurizio Viscidi ospite dell’Aiac di Rovigo L’evento a Lendinara

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – L’Aiac, associazione allenatori, dipresieduta da Giuseppe Nasti, organizza una serata con un’d’eccezione,, coordinatore di tutte le nazionali giovanili azzurre. Il tecnico di Bassano del Grappa, incontrerà tecnici, dirigenti di società, calciatori lunedì 23 settembre alle 20.30 presso la sala “Carlo Bagno” (ex Pescheria), in Riviera del Popolo a(ingresso gratuito). La serata – intitolata “Ilnon si gioca solo con i piedi, comanda il cervello” – rappresenta un’occasione di incontro ed approfondimento durante la quale ci sarà anche la presentazione dell’ultimo libro scritto dadal titolo ‘La partita perfetta’ che analizza quelle che sono le ultime tendenze tattiche calcistiche, illustra quale possa essere la miglior metodologia sul campo e chiarisce i presupposti per dominare il gioco.