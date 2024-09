Zielinski all’Inter | I tifosi nerazzurri esultano Ma Napoli sente la mancanza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024)stupisce in Champions League, sollevando entusiasmo tra ie nostalgia tra i sostenitori partenopei. L’arrivo di Piotrha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i, ansiosi di vederlo brillare in maglia nerazzurra. Dopo una convincente prestazione nella partita di Champions League contro il Manchester City, terminata 0-0, il centrocampista polacco ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per la squadra di Simone Inzaghi. L’Entusiasmo deidell’Inter I sostenitori dell’Inter hanno accoltoa braccia aperte, entusiasti della sua abilità in campo. I commenti sui social media non si sono fatti attendere: “Mkhitaryan sembra accusare un po’ l’età.farà benissimo!”, ha scritto un fan, evidenziando il bisogno di forze fresche nel centrocampo nerazzurro.