Twiggy compie 75 anni e ispira ancora la moda

(Di giovedì 19 settembre 2024) C’era una volta una ragazza che entrò in un negozio di parrucchiere e ne uscì icona., super modella e icona assoluta degli60,oggi 75. Ed èla sfrontata londinese dall’animo pop di un tempo, tra occhi truccati e tailleur colorati. Lanon l’ha mai dimenticata, anzi: ladell’autunno 2024 siai suoi look. La storia diLa storia di Lesley Hornby, in arte, sembra uscita da un film: a 15lascia la scuola per lavorare nella boutique di un parrucchiere. Qui viene notata da Justin de Villeneuve che, con grande lungimiranza, lascia il lavoro di coiffeur per diventare l’agente di quella ragazzina esile come un fuscello (da cui il soprannome) e il viso da eterna bambina.